Honderd handelaars werken met 'afhaling' of 'bezorging'.

Zonhoven - Sinds de coronacrisis werken honderd Zonhovense handelaars met afhaling of bezorging van hun producten. Om daar nog meer vaart achter te zetten en zo de handelaars te ondersteunen, startte het gemeentebestuur het initiatief ‘Zonhoven handelt’.

Zo bestaat er een online platform met informatie over handelaars die een systeem van afhaling of bezorging hebben. Dat platform wordt vanaf nu intensief gepromoot via onder meer sociale media. Ook valt er deze week een infoblad in alle Zonhovens brievenbussen met een lijst van voedingszaken en apothekers die werken met afhaling of bezorging. Schepen van Welzijn en Lokale economie Frank Vandebeek roept alle inwoners op lokaal te kopen en dat vooral te blijven doen, ook na coronatijden. "Zo komen we deze moeilijke periode samen door. Grote buitenlandse webwinkels zorgen niet voor het leven in Zonhoven en betalen ook geen belastingen voor bijvoorbeeld onze woonzorgcentra en ziekenhuizen.” Naast het platform ‘Zonhoven handelt’ zijn er ook andere maatregelen genomen. "De dienstenbelasting werd uitgesteld, facturen worden sneller uitbetaald en via het telefoonnummer 0499/934 339 ( maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag) krijgen ondernemers hulp bij de aanvraag van de corona-hinderpremie."

http://www.zonhoven.be/zonhoven-handelt-winkellokaal