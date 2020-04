Bakker Luc Brabanders speelt iedere avond trompet

Zonhoven - De bekende Zonhovense bakker-patissier Luc Brabanders bakt deze dagen niet alleen lekkere taarten en gebak. Iedere dag om 20 uur speelt hij met zijn trompet het lied Song For Joy op zijn terras aan zijn appartement aan het Sint-Jansplein in Hasselt.

“Ik doe dat uit respect voor de zorgverstrekkers in ons land en ook elders,” zegt hij. Zijn initiatief krijgt veel bijval want mensen applaudisseren massaal vanop hun balkon voor de zorgverstrekkers. “De mensen kijken er naar uit om te kunnen luisteren,” zegt hij. Luc speelt het lied al sinds 16 maart. Hij haalde zijn trompet van onder het stof, want het was al 15 jaar geleden dat hij nog speelde. “We moeten allemaal volhouden en de maatregelen respecteren. Ik zal volhouden om trompet te spelen,” zegt hij. Luc speelde al een tijdje niet meer, maar hij bleef wel verbonden met de muziek. Hij is immers de voorzitter van de ‘Yentl big band’. Dat is een band die al 30 jaar bestaat en een aantal grote namen in de muziek begeleidde zoals Paul Michiels, Barbara Dex, Willy Sommers, enzovoorts.