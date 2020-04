Drie straten weer open na een jaar werkzaamheden

Zonhoven - Na ongeveer een jaar gaan de Katschotseweg de Spierhoofseweg en de Hazendansweg weer open voor het verkeer. De straten werden heraangelegd en de aannemer heeft gisteren (vrijdag) de straten afgewerkt met een toplaag asfalt.

De werkzaamheden aan de Katschotseweg, de Spierhoofseweg en de Hazendansweg hebben ongeveer een jaar in beslag genomen. Onder het wegdek werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straten werden vernieuwd. Door die werkzaamheden komt het afvalwater van ongeveer 155 woningen niet langer terecht in de Roosterbeek die doorheen dat gebied stroomt. Vrijdag heeft de aannemer de toplaag gelegd in alle drie de straten. Nu het wegdek klaar is, gaan de wegen weer open. Met deze weg- en rioleringswerken verdwijnen dus een aantal lozingspunten van afvalwater in de Roosterbeek.

Het is de bedoeling dat volgend jaar opnieuw een aantal straten in die buurt heraangelegd worden. Ook die hebben immers nog geen gescheiden riolering. Tijdens de volgende fase van de werkzaamheden - die gepland is in 2021 - komen onder meer de Korenmolenweg, de Putsveldweg, een gedeelte van de Grote Hemmenweg, de Blikveldweg, de Hennepveldweg, de Viartenstraat en een gedeelte van de Holsteenweg en de Koningsbergweg aan de beurt.