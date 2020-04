3.000 mondmaskers en 50 face-shields voor Zonhovense zorgkundigen

Zonhoven - Het initiatief ‘Zonhoven zorgt’ heeft samen met een aantal geëngageerde Zonhovenaren maar liefst 3.000 chirurgische mondmaskers en 50 face-shields kunnen bemachtigen. Die worden verdeeld onder de Zonhovense verpleegkundigen, dokters en andere hulpverleners zodat die hun werk op een veilige manier kunnen doen in deze moeilijke corona-tijden.

De Zonhovense zelfstandige verpleegkundigen gaven enkele weken geleden al aan dat ze nood hadden aan chirurgische mondmaskers. “We hebben daarom de nodige contacten opgebouwd met de bedoeling om onze zorgverstrekkers mondmaskers te kunnen aanbieden,” zegt Els Eerdekens, de vrijwilligers-coördinator van ‘Zonhoven Zorgt’. “Via Zonhovenaar Patrick Pirotte, die jarenlang in China woonde, konden we een partij chirurgische mondmaskers bemachtigen.” Het gaat om maar liefst 3.000 mondmaskers die intussen al voor het grootste deel zijn verdeeld. Zonhoven Zorgt nam de financiële en logistieke afhandeling voor zijn rekening. “Omdat het een over een grote partij gaat - die we aan kostprijs kunnen doorverkopen aan zelfstandige verpleegkundigen, een aantal artsen en kinesisten, was de prijs competitief. Bovendien hoefden onze zorgverleners daar zelf geen tijd en werk in te steken.” Nog volgens Els Eerdekens bestaat zelfs mogelijkheid dat ‘Zonhoven Zorgt’ FFP2-mondmaskers kan vinden. Het initiatief werkt nauw samen met het gemeentebestuur en ook daar krijgt de vereniging de nodige steun om haar doelstelling te verwezenlijken. Die doelstelling is: ‘zorgen voor de zorgverleners zodat die zich kunnen concentreren op hun kerntaak’. “Zo zijn we momenteel aan het kijken om 3D face shields te kunnen voorzien waar nodig”, zegt schepen Frank Vandebeek. “Gert Gybels van het bedrijf Fuse Factory heeft in samenwerking met Kristof Weckx van Cuthing intussen de eerste 50 exemplaren verdeeld in Zonhoven. Ze vragen daarvoor enkel een vrije gift omdat het print-proces arbeids- en energie-intensief is. Er lopen trouwens ook gesprekken met U-Hasselt om een nog structureler aanbod te kunnen garanderen.”