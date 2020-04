Werknemers dienstenchequebedrijf U'NIK doen vrijwillig de strijk van de politie

Zonhoven - Ook al zijn ze technisch werkloos geworden door de coronacrisis, toch werken de mensen van dienstencheque-bedrijf U’NIK-huishoudhulp gewoon verder. Niet voor de gezinnen waar ze normaal huishoudhulp bieden, maar voor de politie LRH. Ze doen de strijk van de agenten op vrijwillige basis. “Om de agenten die in de vuurlinie staan te steunen tijdens hun moeilijke opdracht in deze corona tijden.”

“Naast de zorgsector staat ook de politie dag in dag uit in de vuurlinie tijdens de coronacrisis,” zegt directeur Koen Roeffaers. “Onder meer bij het doen naleven van maatregelen, die in ons belang zijn. Daarom zijn we gestart met een gratis strijkservice voor hen. Dat is zowel bedoeld als praktische en als morele steun.”

Het is de bedoeling dat U’NIK dat aanbod binnenkort ook uitbreidt naar de zorgsector. “We hebben onze gewone werking - namelijk de huishoudhulp bij gezinnen - moeten opschorten vanwege de coronacrisis. We wilden het risico van besmetting van van onze medewerkers en van huishouden-tot-huishouden absoluut voorkomen. Onze huishoudhulpen missen het contact met de klanten, maar ze zijn wel opgelucht dat veiligheid en gezondheid voorop staan.”

De medewerkers zijn dus technisch werkloos, maar ze staan te trappelen om zich te kunnen inzetten. “Daarom hebben we een project uitgewerkt ten dienste van de samenleving: tijdelijk leveren we gratis strijkdienst voor mensen in de dagelijkse vuurlinie. “De eerste ophaling van strijkgoed bij politie LRH gebeurde op dinsdag 31 maart en op donderdagvoormiddag werd de gedane strijk netjes afgeleverd.”

U’NIK huishoudhulp biedt in normale tijden huishoudhulp en strijkdiensten aan aan particuliere gezinnen. Ze hebben een vestiging in Zonhoven en in Maaseik en ze werken met 200 medewerkers.