Vrijwilligers wuiven naar bewoners serviceflats

Zonhoven - Enkele vrijwilligers die zich opgaven om hulp te bieden tijdens deze corona-tijden, namen vorige zondag het initiatief om een wuif-actie te organiseren aan de serviceflats. Ze deden dat in samenwerking met de gemeente.

De actie vond zondagnamiddag plaats aan de serviceflats De Parel en De Brug en aan het Pand. Het aantal enthousiastelingen dat wilde meegaan was vrij groot, maar werd beperkt vanwege de regels van social distancing. De zwaaiers waren te voet of met de fiets gekomen. Voor de bewoners van de serviceflats was het alvast een aangename ervaring.