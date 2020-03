Zonhoven zorgt: meer dan honderd vrijwilligers staan klaar om te helpen

Zonhoven - Tot nu toe hebben 109 vrijwilligers zich aangeboden om mensen te helpen die wegens de coronacrisis niet buiten kunnen komen. De gemeente lanceerde het platform 'Zonhoven zorgt' waar vrijwilligers zich online kunnen aanbieden. Bedoeling is dat de gemeente hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact brengt.

Wie hulp nodig heeft kan dat kenbaar maken via de website of via het kaartje dat vorige week in de brievenbus viel. Het team van vrijwilligers staat klaar om:

-boodschappen te doen

-medicijnen af te halen

-naar de post te gaan

-eten te laten leveren

-een babbeltje te doen via de telefoon

-een brief of een kaartje te sturen

-dieren te verzorgen of de hond uit te laten

-andere taken te doen

www.zonhoven.be