Zonhoven - Wie hulp nodig heeft om zijn belastingbrief in te vullen, kan daarvoor terecht tijdens de zitdagen van de belastingdienst. Die vinden plaats in mei in het gemeentehuis.



Op maandag 25 en woensdag 27 mei komen telkens drie mensen van de belastingdienst naar het gemeentehuis. Ze zijn dan beschikbaar van 9 tot 12u en van 13.30 tot 16 u. Als u een beroep op hen wil doen, moet wel eerst een afspraak maken bij de gemeente. Dat kan online of telefonisch: tel 011/81.04.11.