Gemeentebestuur neemt preventieve maatregelen door Corona virus.

Zonhoven - Het gemeentebestuur van Zonhoven heeft beslist om tot nader order het Dorpsrestaurant, dat wekelijks op woensdag plaatsvindt, te annuleren. Het Zonhovense Dorpsrestaurant dat plaatsvindt in de Kwint wordt wekelijks druk bezocht door voornamelijk senioren.

Schepen van welzijn en lokale economie Frank Vandebeek (Open VLD): “ Deze maatregel kadert in ons beleid van algemene waakzaamheid en sensibilisering omtrent het Coronavirus. We besteden extra aandacht aan onze senioren."

Daarnaast worden in de gemeenschappelijke ruimtes van de serviceflatsde deurklinken, liftknoppen, enz....ook in de weekends bijkomend grondig gereinigd. Ook sensibiliseren we de mensen tijdens de contacten onze thuisdiensten. Ten slotte wordt op de gemeentelijke website melding gemaakt van de door FOD Gezondheid getroffen maatregelen.