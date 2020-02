Zonneridders brengen letterlijk 'eieren naar de Clarissen'

Zonhoven - De prinsenfamilie van Zonhoven bracht donderdag een bezoek aan zuster Rita van de kloosterorde Zusters Clarissen. Zij verblijft samen met drie andere zusters in rusthuis H Catharina. "We hebben eieren meegebracht in de kleuren van het Carnaval," zegt prins Luc 1. "We doen dat om goed weer te krijgen zondag tijdens de stoet."

Zuster Rita (71) is de jongste van de Clarissen van Genk en verblijft intussen samen met drie andere zusters drie jaar in H Catharina. "We hebben eieren meegebracht en hopen dat de zusters bidden zodat we goed weer krijgen tijdens de stoet van zondag," zeggen de Zonneridders. Daarom hebben we eieren meegebracht. Zuster Rita belooft alvast om te bidden voor de Zonneridders. De Clarissen hebben trouwens heel wat werk deze dagen. De Zonneridders waren niet de enige carnavalsgroep die langskwam.