De Zonhovense sportkampioenen 2019 zijn ...

Zonhoven - Tijdens een wervelende show in de evenementenhal werden vorige week de Zonhovense sportkampioenen van het jaar 2019 in de bloemetjes gezet. Anders dan anders dit keer: geen sportpersoon van het jaar maar wel een 'best coach'.

Zonhoven had in 2019 maar liefst 300 kampioenen. Die werden allemaal gevierd in de evenementenhal. Er waren 500 toeschouwers aanwezig en die zagen verschillende wervelende optredens van Turnkring Olympia. De leden lieten hun kunsten zien in de disciplines: balk, trampoline, tumbling en acro.

En de de winnaars zijn:

- Femke De Ceuster: zij werd de beloftevolle jongere van 2019, Femke doet aan garde-dansen en werd Europees kampioen.

- de Thai-boksclub Mat Nak Muaythai werd verkozen tot sportvereniging van het jaar.

- de trofee voor sportverdienste ging naar Shana Nys. Zij is trainster bij dansgroep de Vogelzangers, en zorgt daar voor de choreografie, de kledij, de website, en nog weel meer.

- de Best Coach werd Tom Creemers, lid van Tennisclub Basveld. Hij won nipt van Wim Tielens, voetbaltrainer bij Zonhoven United.