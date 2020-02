Een subside-aanvraag voor zowel Vlaamse als gemeentelijke toelage woningisolatie

Zonhoven - De gemeenteraad heeft beslist dat er niet langer een maximumbedrag is vastgelegd in het subsidiereglement voor wie zijn woning isoleert. Bovendien kunt u straks met slechts één aanvraag twee verschillende subsidies krijgen.

Er is niet langer een maximumbedrag vastgelegd in het subsidiereglement voor wie zijn woning isoleert. Wie bijvoorbeeld hoogrendementsglas plaatst, krijgt een subsidie van 20 euro per vierkante meter. Voor buitenmuur-, spouwmuur-, dak-, vloer- of kelderisolatie is er een subsidie van 2 euro per vierkante meter, zonder dat er een maximumbedrag is vastgelegd.

Bovendien is er een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Fluvius waardoor slechts één aanvraag nodig is voor twee subsidies. De aanvraag bij Fluvius komt immers automatisch bij de gemeente terecht.