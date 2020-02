Zonhovense bevolking stijgt met 87 inwoners

Zonhoven - Uit de bevolkingscijfers die recent werden vrijgegeven, blijkt dat het aantal Zonhovenaren in het jaar 2019 gestegen is met 87 inwoners. In totaal bedroeg het bevolkingsaantal op 01 januari van dit jaar 21.324 inwoners.

De bevolking in Zonhoven is als volgt verdeeld: Centrum: 11.360 inwoners, Termolen 3.885 inwoners, Halveweg: 3.529 inwoners en Ter Donk: 2.550 inwoners. Uit deze cijfers blijkt dat de nieuwe inwoners die er bijkwamen, verhuisd zijn van elders. De natuurlijke aangroei (169 geboortes minus 185 overlijdens) was immers negatief: namelijk minus 16.