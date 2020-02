Toegang gemeentelijke gebouwen versierd met gedichten

Zonhoven - In de loop van de week werden er op de deuren en ramen van verschillende gemeentelijke gebouwen gedichten aangebracht Dat gebeurde met 'handlettering'. Aan de ingang van gemeentehuis, het OCMW, het Uitpunt, de evenementenhal Den Dijk en aan GC Tentakel, kun je die gedichten lezen.

Het is de week van de Poëzie en dat is heel zichtbaar in Zonhoven. Niet alleen met de gedichten aan de ingang. Op zondagvoormiddag was er trouwens ook een gezellige drukte in de Zonhovense bibliotheek. De bieb bood haar bezoekers een bijzonder leuke attentie aan in de vorm van een gedicht. De gedichten werden spontaan voorgedragen in de bieb zelf door Godfried Kippers. “En de kinderen nemen plaats in de voorlees-caravan. Daar lezen we verhaaltjes op rijm, gedichtjes, versjes en rijmpjes voor”, zegt Nele van de bibliotheek.