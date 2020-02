Werken aan groene plek in centrum volop bezig

Zonhoven - De werkzaamheden aan het zogenaamde ‘Vettig Boske’ in het centrum zijn vroeger gestart dan voorzien. Het Boske is al gedund, de vijver deels opgeruimd. Momenteel legt de aannemer het vlonderpad aan in het drassige terrein. Bedoeling is dat het Boske in het voorjaar opengesteld wordt voor de inwoners.

Het is momenteel bibberen voor de werknemers die in de vijver aan de Hoge Valweg aan het werk zijn. Die staan met hun laarzen in het water om een vlonderpad aan te leggen. Op die manier moet het terrein - dat tussen het gemeentehuis, het OCMW en de OCMW-serviceflats en de evenementenhal Den Dijk ligt - toegankelijk worden voor buurtbewoners en publiek. Ook de reinigingsweken en dunningswerken rond de vijver, zijn al zo goed als klaar. “De aannemer is inderdaad vroeger gestart dan voorzien,” bevestigt de bevoegde schepen Frederick Vandeput (Open Vld). Als de aannemer aan dat tempo doorgaat, is die binnen enkele weken al klaar en is het meest omvangrijke werk van het project gedaan. Daarna volgen nog de omgevings- en aanplantingswerken. “Bedoeling is dat bezoekers en omwonenden , waaronder de bewoners van de serviceflats, plezier beleven aan een waardevolle stukje natuur in het centrum.” Het kostenplaatje voor de herinrichting van het Vettig Boske bedraagt 150.000 euro. De Vlaamse overheid en de gemeente Zonhoven delen de kosten.