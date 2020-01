Zonhoven plant voor 50.000 euro bomen .... en vraagt aan inwoners de beste plekjes

Zonhoven - De komende jaren wordt er in de gemeente Zonhoven voor 50.000 euro nieuwe bomen geplant. Het gemeentebestuur doet nu een oproep aan de inwoners om voorstellen te doen over de plaatsen waar die bomen geplant moeten worden.

“Zelf hebben we al enkele locaties in gedachten. Ook zullen een aantal terreinen, waar momenteel te veel beton ligt, onthard worden. Ook daar is plaats voor nieuwe bomen”, aldus duurzaamheidsschepen Frederick Vandeput. Ook in het park in het centrum (foto) is er nog plaats. Daar komen bomen met eetbare vruchten zoals fruitbomen en notenbomen. Maar de gemeente zoekt nog meer locaties. Daarom kunnen inwoners voorstellen doen op welke plaatsen ze graag bomen willen.

“In plaats van dat van bovenaf te bepalen, laten we de mensen voorstellen doen. Zo wordt het bomenplan ook gedragen door de inwoners”, aldus Vandeput. De nieuwe bomen worden uiteraard op gemeentegrond geplant, bijvoorbeeld in bermen of in parkjes. De milieudienst onderzoekt telkens of de voorstellen haalbaar zijn. Want wanneer er bijvoorbeeld nutsleidingen onder de grond liggen, is dat immers minder aangewezen. Want het is de bedoeling dat die bomen daar 30 tot 40 jaar kunnen blijven staan.

Inwoners die voorstellen hebben, kunnen een mail doen naar leefmilieu@zonhoven.be.