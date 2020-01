Zonhoven loopt storm voor voedingstips Sandra Bekkari

Zonhoven - Vorige vrijdag was zelfs de grote zaal van Tentakel te klein voor een lezing van voedingsexpert Sandra Bekkari. Ze kwamen allemaal voor tips om gezond en goed te eten, zonder te diëten.

Afgelopen vrijdag maakte een volle zaal in Tentakel het goede voornemen om in het nieuwe jaar gezonder te eten. Gids van dienst was voedingsspecialiste Sandra Bekkari. Zij gaf alvast de beste tips om niet alleen gezond maar ook lekker en goed te eten. De lezing ‘Nooit meer diëten’ sprak enkele honderden belangstellenden aan. De grote zaal in Tentakel was zelfs helemaal uitverkocht.

En na afloop waren de wachtrijen aan de stand van Bekkari ook behoorlijk lang. “De uitleg die Sandra Bekkari ons heeft gegeven, spreekt aan,” klinkt het. De gesigneerde kookboeken en de selfies met Bekkari gingen dan ook vlot van de hand.