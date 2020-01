Stevige daling van de Zonhovense werkloosheidscijfers

Zonhoven - De werkloosheidscijfers in de gemeente Zonhoven zijn gedaald met liefst 13,2 procent. Die daling is het drievoud van de gemiddelde daling in Vlaanderen. Volgens burgemeester Johny De Raeve en schepen van economie en onderwijs Frank Vandebeek zijn zowel het Zonhovense gemeentelijk beleid om belastingen voor personen en bedrijven laag te houden als de kwaliteit van het onderwijs daar mee verantwoordelijk voor.

In 15 jaar tijd waren er nog nooit zo weinig Zonhovense werkzoekenden. Volgens De Raeve en Vandebeek leveren de gemeentelijke inspanningen om de belastingen laag te houden hun vruchten op. Ook de inspanningen van het Zonhovens onderwijs dragen daaraan een belangrijk steentje bij.

“In Zonhoven geven we iedereen die werkt of werk geeft een duwtje in de rug," zegt burgemeester De Raeve. (Open Vld). " We doen dat door onze belastingen laag te houden. Veel Limburgse gemeenten hebben - om hun budget te doen kloppen - extra belastingen ingevoerd voor bedrijven, zoals een oppervlaktebelasting. In Zonhoven verhogen we de belastingen voor onze inwoners en bedrijven de komende jaren niet.”

“Onze scholen bereiden de jeugd uitstekend voor op de arbeidsmarkt," aldus schepen Vandebeek. "Bovendien tonen de nationale statistieken aan dat het om volwaardige, voornamelijk voltijdse, jobs gaat en dat is al jaren zo."

Volgens De Raeve staan er in het gemeentelijke meerjarenplan heel wat maatregelen om de handel een extra impuls te geven. "Met een gezellig centrum en een nieuwe site van de Quint creëren we nieuwe kansen voor de lokale economie.”