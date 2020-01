Zonhoven - De politie controleerde vandaag (dinsdag 7 januari) de verlichting van 156 fietsers aan de Kantoorweg. Uit die controle bleek dat 19 jongeren zonder licht reden.

De Kantoorweg is de straat die jongeren nemen als ze naar het SJB fietsen. Ook de komende dagen is het opletten geblazen want er wordt nog extra gecontroleerd in de politiezone.