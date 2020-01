Robert Albrecht (Zonshoven) pleit (opnieuw) voor totaalverbod vuurwerk

Zonhoven - Robert Albrecht van de politieke partij Zonshoven pleit andermaal voor een totaalverbod op vuurwerk in de gemeente. Volgens hem is dat de enige manier om "mens en dier tegen dat gevaar te beschermen."

Albrecht wil - naar eigen zeggen - "via alle mogelijke kanalen het Zonhovense gemeentebestuur sensibiliseren om terug te komen op de genomen beslissing om toch vuurwerk toe te laten tijdens oudejaarsnacht en tijdens de Hololool."

"Ik pleit voor een totaalverbod omdat blijkt dat vuurwerk gewoon gevaarlijk is," zegt hij. "U kan vandaag vele getuigenissen hiervan terugvinden op de sociale media en de pers. Radarbeelden die wilde vogels volgen, vertonen ook hallucinante beelden van enorme zwermen verstoorde vogels. Vuurwerk heeft bij de jaarwisseling ook brand veroorzaakt op verschillende plaatsen in België en andere landen, heeft ook mensen verbrand en verminkt, wat je ook terugvindt op sociale media. Het zijn niet alleen de dieren die onder het vuurwerk lijden. Mensen met autisme hebben meestal veel schrik van de knallen en mensen met longproblemen kunnen niet buiten komen. Heel het jaar door is fijn stof een hot topic, maar met oudjaar geeft blijkbaar niemand meer om de milieuoverlast. Over de gevaarlijke stoffen (barium, antinoom en strontium, koper) en plastic afval dan nog te zwijgen. Anno 2020 is dit toch eigenlijk absurd en kunnen we dit normaal blijven vinden? Moeten we het gebruik van dit gevaarlijk vuurwerk nog wel toestaan?