Vuurwerk alleen toegelaten tijdens eindejaarsnacht tussen 23 en 01 u

Zonhoven - Hoewel het niet verboden is om vuurwerk af te steken tijdens eindejaarsnacht, roept de gemeente toch op om dat liever niet te doen. Voor wie dat toch wil doen "kiest liever voor geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk", aldus de website van gemeente Zonhoven

Vuurwerk afsteken is sinds 26 april 2019 overal verboden in de gemeente. "In Zonhoven mag je enkel op nieuwjaarsnacht tussen 23 en 1 uur vuurwerk afsteken op de openbare weg en op privédomein. Het gebruik van wensballonnen mag nooit. Traditioneel wordt het nieuwe jaar ingezet met een feestelijk vuurwerk. Het is mooi om naar te kijken, maar afsteken blijft erg gevaarlijk en is vervelend voor huisdieren. Beslis je toch om vuurwerk af te steken, kies dan voor geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk", aldus de website.

Wie zich niet aan de regels houdt en bijvoorbeeld vuurwerk afsteekt op andere tijdstippen, riskeert een GAS-boete