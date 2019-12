Gemeente trekt geld uit voor betere gezondheid inwoners

Zonhoven - Vorige week is het ‘Charter Gezonde Gemeente’ ondertekend. Dat is een document waarin de gemeente zich verbindt om mee te waken over de gezondheid van haar inwoners.

Hiervoor his er ook geld opzijgezet. “Het is de bedoeling dat we bijvoorbeeld info-momenten omtrent gezondheidsthema’s organiseren, op beurzen dat thema in de kijker zetten of een gezondheidsparcours uitbouwen,” zegt Schepen Frank Vandebeek. Hij ondertekende het charter namens de gemeente. “Bedoeling is dat gemeentes een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving uitbouwen. Hiervoor krijgen zij ondersteuning van Logo Limburg,” zegt Frank Willems van Logo Limburg.