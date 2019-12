Fietsersbond organiseert fietstochten voor ouderen met de riksja

Zonhoven - Met het initiatief Fietsen Zonder Leeftijd, wil de organisatie 'Zonhoven Fietst!' oudere en minder mobiele mensen uit de eenzaamheid halen. Ze doen doen dat bijvoorbeeld door fietstochten met riksja’s te organiseren.

"Het is de bedoeling dat de mensen intussen hun verhalen vertellen, hun oude omgeving opzoeken, een terrasje te doen en terug ‘de wind in de haren‘ krijgen. Als tweede project helpen we burgers uit Zonhoven om tellers te installeren die het verkeer in de straat meten. Er zijn heel wat inwoners geïnteresseerd om nu wel eens écht te weten hoeveel verkeer er door de straat rijdt. Momenteel zijn er 5 tellers actief," zegt Bert Wijnants.

Zonhoven Fietst! is een groep vrijwilligers die werken als lokale afdeling van Fietsersbond. "We zijn opgestart in oktober 2018 en komen één keer per maand samen. We ijveren voor de fietser bij het gemeentebestuur en de burgers, en organiseren activiteiten die het fietsen een positieve boost geven in Zonhoven."

Sinds kort heeft Zonhoven Fietst! een eigen website:

http://www.zonhovenfietst.be