Zonhoven - Vanavond trekt de feeërieke kerstparade uit in het centrum. De kerstparade vertrekt aan de evenementenhal en komt aan op het kerkplein.

Het thema van de kerstparade is 'Frozen'. In de stoet kun je niet alleen de Kerstman zien in zijn arrenslee. Ook de wensenelf, de Ice-beer, de vuurspuwern Elsa, Anna en nog meer figuurtjes zijn van de partij. De stoet vertrekt om 18.30 u aan de evenementenhal. De organisator van de parade is Rotary Zonhoven.