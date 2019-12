Veelzijdige mini-tractor 'pekelt' voortaan voetpaden.

Zonhoven - De gemeente heeft een tractor aangekocht die in de winter kan de voet- en fietspaden vrijmaken door te strooien met pekel, in plaats van strooizout. Dat geeft een sneller en effectiever resultaat en is milieuvriendelijker

"Wij hebben een minitractor van 40 pk aangekocht om een verouderde tactror te vervangen. We kunnen daarmee met pekel strooien in de winter wat effectiever en milieuvriendelijker is. Tijdens andere seizoenen kan de tractor ingezet worden voor de groendienst: het scheren van heggen, grondwerken doen, het proper houden van fietspaden, reinigen van goten, enzoverder," zegt schepen Johan Schraepen.