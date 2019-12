Groene speelplaats voor De Zonnnewijzer

Zonhoven - Als alles goed loopt start basisschool De Zonnewijzer vanaf juli 2020 met de aanleg van een 'groene speelplaats' in de vestiging aan de Kleine Hemmenweg. De school heeft na vele jaren wachten eindelijk haar subsidie voor verbouwingen in zowel de Kleine Hemmeweg als de Dorpsstraat beet.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs investeert 1.517.000 euro in basisschool De Zonnewijzer. Het geld wordt gebruikt voor nieuwbouw, verbouwingswerken en omgevingswerken. "We gaan dat in twee fases doen. Eerst de speelplaats heraanleggen in de vorm van een 'groene speelplaats' en de daken van de twee vestigingen vernieuwen. Daarna worden erook een aantal klaslokalen aangepakt." Het nieuws werd bekendgemaakt door Nathalie Claes van N-VA-Zonhoven. Met deze financiële impuls kan de school isoleren waardoor er een heel wat CO2-reductie tot gevolg."