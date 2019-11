Zonhoven een van de gemeentes die Vlaams geld winnen voor duurzame investeringen

Zonhoven - Zonhoven is een van de zes Limburgse gemeentes die geld van de Vlaamse overheid ‘winnen’ om duurzame projecten uit te voeren. Dat laat de Zonhovense N-VA politica Nathalie Claes weten. Zonhoven krijgt 16.000 euro voor de plaatsing van een energievriendelijke gasketel in de gemeentelijke werkplaatsen. "Er hebben 176 inwoners meegedaan en de overheid heeft het project van Zonhoven gekozen omwille van de combinatie van energiezuinigheid en betere werkomstandigheden die ze kunnen realiseren," zegt Nathalie Claes van N-VA Zonhoven.

Zes Limburgse gemeenten hebben samen 144.000 euro binnengehaald via het zogenaamde project ‘overal stroomversnellers’ dat augustus vorig jaar werd gelanceerd. “Vlaams minister Zuhal Demir maakt voor de gemeente Zonhoven 16.000 euro vrij voor de vernieuwing van de gasinstallatie in de gemeentelijke werkplaatsen in Zonhoven,” weet Nathalie Claes (N-VA.) (foto 2)

“Bedoeling van het project van Vlaams minister Zuhal Demir is om lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug te geven," legt ze uit. Via de campagne ‘overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid konden alle gemeentes energie-investeringsprojecten indienen die moesten worden uitgevoerd in de gemeente zelf. Zodra minstens één procent van de inwoners van de gemeente een stem had uitgebracht op een project, kon die gemeente aanspraak maken op subsidies.

Zonhoven deed mee en riep via een online-platform inwoners op om te stemmen op het Zonhovense project. Er waren uiteraard ook andere gemeentes die hetzelfde deden.

De andere Limburgse winnaars zijn Hasselt (57.800 euro), Hechtel-Eksel (12.300 euro), Maasmechelen (28.300 euro), Peer (5.100 euro) en Pelt (24.300 euro). (wiva)