Fiets-foto-zoektocht telt 180 winnaars

Zonhoven - Een bomvolle zaal deelnemers aan de zomerse fietszoektocht wachtte vorige donderdag in GC Tentakel met spanning af wie de hoofdprijs zou wegkapen van een Zomerse traditie die al meer dan 20 jaar bestaat. Het werd Michèle Vandyck (foto rechts) Ze vulde niet alleen alles goed in op het vragenblad. Ze kwam ook als winnares uit de bus. Zij mocht - hoe kan het ook anders - een fiets in ontvangst nemen.

Het was wachten tot aan het einde van de 'trekking' alvorens de hoofdprijzen werden toegekend. Een waardebon ter waarde van 100 euro van Melosport, een reischeque van 250 euro van Travel Partners en twee fietsen van Blue Bike. Niet alleen Michèle Vandyck mocht een fiets meenemen naar huis.Ook Eddy Vanderaerden was een gelukkige fietswinnaar. Een onschuldige hand trok zijn nummertje waardoor ook hij bij de gelukkigen was. "In totaal delen we vanavond 180 prijzen uit: grote en kleine;" zegt Jean-Paul Magdelijns van de vzw Toerisme. De waardebon ging naar Julien Slegers de reischeque naar Marina Corthouts.

Er waren 300 deelnemers aan de fietszoektocht. 119 Deelnemers hadden geen enkele fout op hun formulier staan. De 3 hoofdprijzen werden getrokken uit de foutloze formulieren.