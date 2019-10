Twee AED-toestellen aan serviceflats

Zonhoven - Deze maand worden er twee nieuwe AED-toestellen (of hartdefibrillatoren) geplaatst in de serviceflats De Brug en De Parel van het Zonhovense OCMW.

AED-toestellen zorgen ervoor dat mensen makkelijker een reanimatie kunnen uitvoeren bij een hartstilstand. Er is in Zonhoven al langer vraag naar die toestellen. “Met deze toestellen komen we nu aan die vraag tegemoet”, zegt schepen van Welzijn Frank Vandebeek. Momenteel zijn er twee AED-toestellen in Zonhoven die publiek toegankelijk zijn: één aan het UiTpunt (Heuvenstraat 4) en een ander aan het openluchtsportcentrum de Basvelden (Muizenstraat). Verder zijn ook de sporthallen Ter Donk en Den Dijk uitgerust met een AED-toestel. De toestellen van privé-bedrijven niet meegerekend, zijn er straks zes toestellen in Zonhoven aanwezig. Die worden beheerd door de gemeente.

Volgens schepen Vandebeek werd het toestel aan de Basvelden intussen ook al succesvol gebruikt bij een reanimatie. Een AED-toestel kost 1.790 euro. (wiva )