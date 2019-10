Onderdak voor twintig zwerfkatten

Zonhoven - Vandaag zijn werknemers van de gemeente volop in de weer met het gieten van de fundering voor twee schuilhokken voor zwerfkatten. Bedoeling is dat - verspreid over de gemeente - er in totaal vijf zulke hokken komen. Daarin krijgen in totaal twintig zwerfkatten onderdak.

Twee schuilhokken worden onmiddellijk geplaatst, later komen er nog drie bij. De eerste hokken worden momenteel gezet op het pleintje aan de Grote Zouwstraat en in park Den Dijk. Elk schuilhok kan vier zwerfkatten huisvesten. Zo krijgen in totaal twintig zwerfkatten onderdak. “De maatregel kadert in een nieuwe verplichting voor de lokale besturen die op 1 april 2018 in werking trad”, zegt burgemeester Johny De Raeve. Elke Vlaamse gemeente is immers verplicht om een diervriendelijk zwerfkattenbeleid te voeren. Het voorzien van beschutting voor de zwerfkatten is dan ook één van die verplichtingen.

Heeft Zonhoven zelf ook een kattenbeleid? “Jazeker”, antwoordt De Raeve. “Als er meldingen binnenkomen, gaat onze gemeentelijke kattenvanger aan het werk. Die vangt de zwerfkatten en brengt ze naar het naar het dierenasiel Genk waar ze gesteriliseerd of gecastreerd worden. Daarna worden ze terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen werden.”

De schuilhokjes voor de zwerfkatten worden gratis ter beschikking gesteld door het Vlaamse departement Omgeving, dienst dierenwelzijn.