Inspraakvergadering inrichting Holsteen op 16 oktober

Zonhoven - Op 16 oktober vindt een inspraakvergadering plaats over de herinrichting van de Holsteensite. In dat gebied komt er een prehistorisch belevingsparcours. Die route moet op een goede manier ingepast worden in het landschap en mag de bestaande activiteiten niet verstoren. Daarom mag iedere belanghebbende zijn zeg komen doen.

De gemeente Zonhoven organiseert de workshop voor de bezoekers van de site en de buurtbewoners. Zij krijgen de kans om aan de ontwerpers te vertellen hoe ze het gebied gebruiken, wat ze zeker willen behouden of wat ze willen verbeteren. Ook voorstellen om de prehistorie zichtbaar te maken, zijn welkom. De workshop vindt plaats op woensdag 16 oktober 2019 van 18.30 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via de gemeentelijke website tot 9 oktober 2019.

In archeologische kringen is Zonhoven gekend als een belangrijke prehistorische vindplaats. Op de Holsteen na zijn er geen zichtbare sporen van dit verleden in het landschap overgebleven. Zonhoven wil daarom haar unieke prehistorische verleden permanent beleefbaar maken.