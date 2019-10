Zonhoven is 1,5 miljoen euro rijker dankzij Vlaams regeerakkoord

Zonhoven - Opmerkelijk nieuws donderdagavond in Zonhoven. Zowel meerderheidspartij Open Vld als oppositiepartij N-VA stuurden een persbericht met de heuglijke mededeling dat Zonhoven bijna 1,5 miljoen rijker wordt. Dat komt omdat er straks een extra toelage aankomt van de Vlaamse regering.

Zowel meerderheidspartij Open Vld als oppositiepartij N-VA verklaren in een afzonderlijk persbericht behoorlijk opgetogen te zijn over deze beslissing. “Dankzij het Vlaams regeerakkoord krijgt onze gemeente extra financiële middelen,” zegt burgemeester Johny De Raeve (Open Vld). (foto links) Het geld komt van het zogenaamde Open Ruimtefonds. Dat fonds wil gemeentes extra middelen te geven om de open ruimte te onderhouden. Voor Zonhoven betekent dat een totaal bedrag van 1.476.384 euro aan extra inkomsten voor de hele legislatuur van nu tot en met 2024 . Die toelage is aanvullend op het Gemeentefonds. "Als gemeente zijn we volop bezig met ons beleidsplan op te stellen voor de volgende zes jaar en natuurlijk is deze financiële injectie meer dan welkom. Hiermee kunnen we verder investeren en tegelijkertijd onze gezonde financiën en lage schuld behouden. "De gemeentes krijgen op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren”, zegt de nieuwe Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

N-VA pleit voor investeringen

Ook N-VA Zonhoven is deze financiële meevaller niet ontgaan. De oppositiepartij schrijft in haar persbericht meteen een pleidooi om het geld te investeren. “We vinden dat het geld niet moet dienen om de schuldgraad verder af te bouwen. Met dat geld kunnen we onze gemeente immers écht beter maken,” zegt Nathalie Claes (foto rechts). “Wij vragen als N-VA dat dat het gemeentebestuur de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in het aanpakken van wateroverlast, veiligere schoolomgevingen en het overnemen van de Gewestweg, die pal door het centrum loopt, zodat die verkeersveiliger wordt.”