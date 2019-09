Veiligste schoolroutes van Zonhoven staan online

Zonhoven - Sinds deze week staat er een digitale schoolroutekaart online. Dat is een kaart waarop de meest veilige routes naar de Zonhovense scholen staan.

De routes die op de schoolroutekaart staan, zijn de meest aanbevolen wegen. Dat is dus niet altijd de kortste weg naar school, maar wel de meest veilige. Ze lopen zoveel mogelijk via fietspaden, beveiligde kruispunten, fietsstraten of autoluwe straten. Het is ook de bedoeling dat die kaart zo nodig aangepast wordt. Als er bijvoorbeeld fietsstraten bijkomen of kruispunten conflictvrij worden gemaakt, wordt de kaart aangepast. De kaart kwam tot stand in samenwerking met de organisatie Route2School. Die bevroeg leerlingen, ouders en leerkrachten.

“De straten die in het rood staan aangeduid op de kaart zijn daarom niet 'levensgevaarlijk'. Het zijn wel straten waar de kinderen beter moeten opletten dan elders,” aldus bevoegde schepen Frederick Vandeput.

Ook werden er in overleg met scholen en ouders een aantal verkeersknelpunten in kaart gebracht die op korte of lange termijn worden opgelost.