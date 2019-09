Werkzaamheden aan tweede weghelft zwart punt gestart

Zonhoven - De werkzaamheden aan de N72 (zwart punt Wijerstraat) zijn gestart aan de andere kant van de straat. Het verkeer moet nu over de nieuw aangelegde rijstrook rijden.

De verkeersborden zijn geplaatst en de belijning op de weg is aangebracht. Het is de bedoeling dat tegen eind oktober ook de andere weghelft van de N72 klaar is. Het eenrichtingsverkeer richting Hasselt blijft evenwel van toepassing. Wie de andere kant op moet en richting Beringen rijdt, moet een omleiding volgen. In de Grote Hellekensstraat en de Donkveldweg wordt de riolering verder afgewerkt.