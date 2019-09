Regen houdt 'Film in de kuil' niet tegen

Zonhoven - De regen die gisteren uit de lucht viel boven Zonhoven, kon de eerste editie van ‘Film in de kuil’ niet tegenhouden. Ongeveer 160 kinderen en hun ouders trotseerden de buien en kwamen naar de familiefilm.

De film werd vertoond in de ‘Kuil’, een plek die vooral bekend werd omdat de veldrijders er ieder jaar doorheen crossen. Nochtans was er een tijdje twijfel of de film wel vertoond zou worden. “Volgens de buienradar regent het niet meer vanaf kwart over acht en daarom kan de vertoning doorgaan,” zeggen de organisatoren van de gemeente en van Bos+. Kinderen en ouders zochten alvast een leuk plekje uit en nestelden zich gezellig dicht bij elkaar. De scouts waren ook van de partij. Zij zorgden voor de drank en de popcorn.