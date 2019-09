Schoolmeisjes Termolen houden negentiende reünie

Zonhoven - De meisjes van Termolen die tijdens de oorlogsjaren leerden lezen, schrijven en rekenen in de lagere school van Termolen, waren alweer present op hun jaarlijkse reünie.

Madeleine Deckers lanceerde destijds een oproep in de krant met de bedoeling haar klasgenoten van weleer opnieuw samen te brengen. En dat blijkt een groot succes te zijn want de meisje komen allemaal heel graag terug naar hun dorp en hun klasgenoten. “We komen intussen al 19 jaar na elkaar samen,” zegt Madeleine. “Om gezellig samen te zijn bij een lekker etentje hier in de Relax”, zegt ze. En uiteraard worden ook de verhalen van vroeger weer bovengehaald.