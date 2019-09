Kaboekie opent werkjaar met sterren en opdringerige fans

Zonhoven - Jeugdtoneel Kaboekie en hun fans maakten zaterdagnamiddag hun opwachting in het toneelatelier op de Halveweg. De startdag van Kaboekie was een bijzonder leuke bedoening waarbij de jonge acteurs ook bezoekers betrokken bij hun acteerwerk.

Al vanop de straat werd je immers aangeklampt door opdringerige fans die alle truken van de foor gebruikten om een glimp van hun sterren op te vangen of een handtekening te bemachtigen. “Vandaag is de ludieke startdag van het nieuwe seizoen,” zegt voorzitster Greta Dubois. “Onze acteurs maken zich klaar voor een nieuw werkjaar.” Kaboekie is een jeugdtoneelvereniging voor jongeren vanaf tien jaar.