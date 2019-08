Nieuw boek over Zonhovense klokkenmakers

Zonhoven - Volgende vrijdag (6 september) vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de voorstelling plaats van een nieuw boek met als titel: ‘Klokken Bielen, kroniek van een familie klokkenbouwers uit Zonhoven’. Een team van de vzw Toerisme werkte vier jaar aan het boek.

De familie Bielen bouwde zijn staande klokken zo een honderd jaar lang, van 1770 tot 1870. De auteur Jef Hulsmans werkte het boek uit samen met een team vrijwilligers van de vzw Toerisme Zonhoven. In het boek staan prachtige illustraties en bijzonder mooie foto’s van de klokken zelf. “We zijn op zoek gegaan naar de staande klokken die de familie bouwde en we hebben er meer dan veertig teruggevonden,” vertelt Jef . Telkens nam hij fotograaf Jean-Paul Magdelijns mee wanneer hij een bezoek bracht aan een eigenaar die nog zo een klok had staan. De klokken van de familie Bielen - die drie klokkenmakers telde - zijn heel herkenbaar omdat het ‘merkstempel’ van de klokkenbouwers in de klokken gegraveerd staan.

Stamboom

Jef Hulsmans zocht niet alleen naar de klokken van de familie Bielen. Hij ging ook op zoek naar historische documenten en waargebeurde verhalen. Ook schreef hij een stamboom uit van de familie. “Er wonen in Zonhoven nu nog een viertal afstammelingen van de klokkenbouwers,” zegt hij. “Elders in Limburg zijn er evenwel nog meer afstammelingen”. Waarom Jef zich zo sterk heeft vastgebeten in de klokkenmakersfamilie? “Omdat zij er in Zonhoven en omstreken mee voor gezorgd hebben dat staande klokken ingang vonden in deze streek. Daarvoor waren het vooral de kerkklokken die de tijd aangaven. Of men keek naar zonnewijzers,” zegt hij.

Voorstelling

Het boek ziet er heel mooi verzorgd uit en is geïllustreerd met zowel foto’s, historische documenten als illustraties. Op de foto bij dit artikel staan medewerkers aan het boek: Jef Hulsmans, Katrien Vanmoerkerke, Jean-Paul Magdelijns en Ludo Vandevoort.

Het boek wordt uitgegeven door de vzw Toerisme Zonhoven. Het kost in eerste druk van 100 exemplaren 40 euro en is te koop bij het Uitpunt in Zonhoven. Op vrijdag 6 september om 20 uur wordt het boek voorgesteld in de raadzaal van het gemeentehuis van Zonhoven. De organisatoren stellen het op prijs als u uw aanwezigheid bevestigt via katrien.vanmoerkeke@zonhoven.be. 011/81.04.78.