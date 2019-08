Fruit At Work behaalt als eerste het gloednieuwe label ‘Boervriendelijk’

Zonhoven - Het Zonhovense bedrijf Fruit At Work heeft als eerste bedrijf het label ‘Boervriendelijk’ behaald van de organisatie Boervriendelijk.be. Dat label wordt gezien als een Fairtrade-label, maar dan voor de Belgische boer.

Het Zonhovense bedrijf Fruit At Work behaalde het label ‘Boervriendelijk’ omdat het een correcte prijs betaalt aan de producent. “Sinds Rusland zijn deuren sloot voor Belgisch fruit, staat die markt erg onder druk. Door het grote aanbod, is een eerlijke prijs voor de Belgische boer vaak ver zoek,” zegt Yannick Aerts van Fruit At Work. “Omdat we vaak rechtstreeks aankopen bij de teler, kunnen we hem een goede en eerlijke prijs aanbieden. En de prijs die we aan de consument vragen is daardoor zeker niet hoger dan elders,” zegt hij.

Het label werd toegekend na een onderzoek door een jury van telers. Fruit At Work is het allereerste bedrijf dat het label toegekend kreeg. Het label zelf is trouwens ook helemaal nieuw. Het werd ontwikkeld door een groep fruittelers uit Limburg. Na goedkeuring van een vakgroep mogen ze het label uitdragen. Het label wordt gesteund door de Boerenbond en het Innovatiesteunpunt in samenspraak met de Limburgse fruittelers. Het werd ontwikkled in het kader van het LIONS-project (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren).

Het bedrijf Fruit At Work wordt gerund door de gebroeders Aerts. Zij leveren wekelijks fruit aan ruim 3.000 bedrijven in België. Fruit At Work behaalde eerder dit jaar al de Waalse variant van dat label: de ‘Prix Juste Producteur’.(wiva)