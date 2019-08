Collectie sigarenbandjes van kampioenenploeg Zonhoven VV 1969-1970 duikt op in Brugge

Zonhoven - Onlangs is er een bijzondere Zonhovense collectie sigarenbandjes opgedoken uit de verzameling van Eric Maertens, een verwoed sigarenbandenverzamelaar uit Brugge. Mieke De Raeve, een Zonhovense die al geruime tijd in de West-Vlaanderen woont, kwam de collectie op het spoor tijdens een vriendenbezoek.

Het gaat om de volledige collectie sigarenbandjes van de kampioenenploeg van Zonhoven VV van het seizoen 69-70. En dat is niet zomaar een collectie. Aan de kampioenenploeg van weleer hangen heroïsche voetbalverhalen vast waarover in Zonhoven nog altijd gepraat wordt. “Ik was samen met mijn echtgenoot op bezoek bij Eric,” vertelt Mieke De Raeve. Zij is een Zonhovense die al geruime tijd in West-Vlaanderen woont. “Nadat ik vertelde over Zonhoven, de gemeente waarvan ik afkomstig ben, nodigde Eric ons uit om naar zijn collectie te komen kijken. Tot mijn verbazing zag ik een aantal oude bekenden ‘van mijne jonge tijd’ op de sigarenbandjes staan,” lacht Mieke. De Bruggeling Eric Maertens is ex-apotheker die in de loop van de jaren een enorme collectie aanlegde. “Ik heb er naar schatting zo een 500.000”, vertelt hij.

De bandjes van de Zonhovense kampioenenploeg werden vervaardigd door de toenmalige sigarenfabriek uit Helchteren. Die fabriek sloot zijn deuren evenwel in 2012. Eric Maertens uit Brugge is een verzamelaar van zogenaamde ‘reeksbanden’. Zijn collectie van Zonhoven VV is daarvan een voorbeeld van. Hij heeft trouwens nog twee collecties reeksbanden van Zonhoven, namelijk de reeks ‘Zichten van Zonhoven’ en ‘Bierfeesten Holsteenbron’. De reeks van Zonhoven VV werd uitgegeven nadat club tijdens het seizoen 1969-1970 zijn 30-jarig bestaan vierde. Datzelfde jaar werd de club kampioen en steeg naar de toenmalige ‘bevordering’. Reden genoeg dus voor de sigarenfabriek om de spelers op de foto te zetten en een collectie op de markt te brengen. Drie seizoenen later bereikte Zonhoven VV trouwens een nieuw succes: de: promotie naar derde klasse Op de sigarenbandjes van Eric Maertens staan de 15 spelers van de ‘eerste ploeg’ met uiteraard heel wat Zonhovenaren die bijzonder getalenteerd bleken te zijn.

“Momenteel vind je niet makkelijk ontbrekende stukken,” legt Eric uit. Tot 25 jaar geleden ging dat makkelijker want er waren meerdere clubs die wekelijks ruilbeurzen organiseerden. Nu zijn er nog maar enkele clubs van sigarenbandjesverzamelaars in het hele land. Ook op ruilbeurzen allerhande en op rommelmarkten vind ik nauwelijks nog iets bij. Het zou fijn zijn moest ik in contact kunnen komen met andere verzamelaars.” Voor de volledigheid: Eric Maertens heeft nooit sigaren gerookt. Hij is een verstokt niet-roker. (wiva)