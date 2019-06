Wendy en Johan van Den Dijk nemen afscheid met muziekterras

Zonhoven - Met een bomvol en heel sfeervol muziekterras onder de noemer ‘Den Dijk zingt … voor de laatste keer’ hebben Wendy en Johan van cafetaria Den Dijk vorige zaterdag afscheid genomen van hun klanten. Na vijf jaar stoppen ze met de cafetaria aan de evenementenhal.

Ze namen dat afscheid op een bijzonder stijlvolle en leuke manier. Er was niet alleen heel veel ambiance en plezier te beleven met zowel de accordeonformatie Dutmala, het a capellakoor Het Volgende Punt en de coverband Voskes Trio. Er werden ook heel wat traantjes weggepinkt die zwoele zomeravond. Het was voor Wendy en Johan dan ook de laatste werkdag in de cafetaria. “Onze klanten hebben laten blijken dat ze ons werk sterk apprecieerden, en daar zijn we heel blij mee”, zeggen ze.