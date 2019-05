N-VA wil duurzame bedrijven vaker werken laten uitvoeren 

Zonhoven - Oppositiepartij N-VA vraagt dat de gemeente bij de toekenning van opdrachten niet alleen rekening houdt met de ‘economisch meest voordelige’. “We vragen dat de ‘socio-economische impact en duurzaamheid’ meegerekend wordt in de gunningscriteria”, zegt Yannick Aerts.

N-VA laat een extra agendapunt toevoegen aan de gemeenteraad van maandag 27 mei om deze zaak te bespreken. “We willen dat het bedrijf, de firma of de persoon die een opdracht voor onze gemeentelijke overheid mag uitvoeren, ook aantoont of het inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid of dat het bedrijf een socio-economische impact heeft. Concreet betekent dat dat bijvoorbeeld een maatwerkbedrijf, waar mensen met een arbeidshandicap werken, extra punten krijgt ten opzichte van een gewoon bedrijf. Een ander voorbeeld is dat firma, van wie de vrachtwagens op CNG rijden, meer punten krijgt dan een bedrijf met een verouderd wagenpark."

”We vragen dus dat niet alleen de prijs een bepalende factor is, maar dat ‘duurzaamheid en socio-economische impact’ voor een belangrijk deel meegerekend wordt in de gunningscriteria. "De Vlaamse Overheid past dat al toe voor 25 procent. Dat is een belangrijke meerwaarde voor mens en maatschappij."

Volgens Aerts is dat perfect meetbaar volgens een schaal die door de VN is opgesteld. “De Vlaamse overheid past die al toe in haar opdrachten”, zegt hij. “Bovendien kan het ‘Facilitair Bedrijf’, - dat is een dienst van de Vlaamse Overheid - de gemeentes helpen met het toekennen van die punten.

Schepen van duurzaamheid Frederick Vandeput heeft wel oren naar het voorstel maar heeft ook een bedenking “Het moet praktisch uitvoerbaar zijn op gemeentelijk vlak. Onze diensten kijken momenteel na in hoeverre het duurzaamheidscriterium op ‘gemeentelijke leest' kan geschoeid worden.”