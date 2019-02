Zonhoven viert zijn sportkampioenen

Zonhoven - Tijdens een zinderende show met onder meer optredens van dansgroep Move it Up in de evenementenhal, werden vorige vrijdag de Zonhovense sportkampioenen in de bloemen gezet. Er werden vier trofeeën uitgereikt aan Zonhovense sporters en verenigingen die zich van hun allerbeste kant lieten zien.

Sportvereniging van het jaar werd Tae-foon (taekwondo), vertegenwoordigt door Sarina Vanrusselt , de meest beloftevolle jongere werd Lio Ramaekers, een groot talent in zowel tennis als atletiek. De prijs van de sportverdienste ging naar Paul Schepers voor zijn jarenlange inzet bij tennis Halveweg. De trofee van sportfiguur van het jaar ging naar de 20-jarige turner Ian Vanoosterhout . Hij doet aan tumbling en trampoline en nam deel aan het WK voor schoolgaande jeugd in Rusland “Ik ben heel blij met deze erkenning”, zegt hij. “In totaal heeft Zonhoven een 240-tal kampioenen”, zegt schepen Bram De Raeve. In de zaal zaten meer dan 500 belangstellenden.