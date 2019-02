Nacht van de Ambiance tijdens carnaval

Zonhoven - De Zonneridders laten weten dat de kaartenverkoop voor hun nieuwe concept 'de Nacht van de Ambiance' vlotjes loopt.De Voorverkoopkaarten zijn via verschillende kanalen te koop.

Dat kan bij de Zonneridders zelf, in verschillende zaken of via het emailadres secretariaatzonneridders@hotmail.com. In dat geval liggen de kaarten klaar aan de kassa.

Ook op deze plaatsen kunt u kaarten kopen:

Praatcafé T cultureel Kneuterweg 2

Cafe mimosa Molenweg 16

Café Den Dijk Rozenkransweg 4

Martenshuys Heuvenstraat 8

Cafe Quint Heuvenstraat 9

Café The Pub Heuvenstraat 20

Bon Aparte Heuvenstraat 116

Krantenwinkel Peggy Termolen - Molenweg 55

Krantenwinkel Peggy Genkerbaan 21

(VVK 7 euro; aan de kassa 10 euro)