Cocon-kunstenares Frieda Geybels wint kunstprijs Jos Elsen

Zonhoven - De Zonhovense kunstenares Frieda Geybels heeft de tweejaarlijkse kunstprijs Jos Elsen gewonnen met haar kunstwerk dat de naam :‘Zonder Titel’ meekreeg.De jury koos haar werk uit 98 inzendingen. De vormgeving van het werk dat een cocon voorstelt fascineerde de jury. “Een heel expressief werk,” klonk het. “In mijn werken staan familie en geborgenheid centraal, vandaar de cocons,” zegt Frieda. Ze mocht alvast een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Wie de ingezonden werken en het werk van Frieda Geybels wil bewonderen, kan dat doen tijdens de expo in Tentakel. Die loopt tot 15 maart.

Tweejaarlijks nodigt het gemeentebestuur kunstenaars van eigen bodem uit om mee te doen aan de kunstwedstrijd Prijs Jos Elsen. Deze tentoonstelling is een overzicht van de door de jury geselecteerde werken. Zowel amateur- als beroepskunstenaars, geschoold of autodidact, dienden 98 kunstwerken in, in heel verschillende kunstdisciplines. Alle ingezonden werken werden beoordeeld door de jury. Na de selectie werden 38 werken weerhouden. Deze werken worden nu tentoongesteld in GC Tentakel.