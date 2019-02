Gemeentelijk speelplein 't Zonnetje weekje korter door Pukkelpop

Zonhoven - De gemeentelijke speelpleinwerking 't Zonnetje loopt vanaf volgende zomer een weekje korter. Dat komt omdat de gemeente door onvoldoende jongeren vindt die als vrijwilliger of animator willen meewerken. De jongeren willen namelijk graag naar Pukkelpop.

“Deze beslissing is gevallen omdat het in deze periode steeds moeilijker wordt om vrijwillers en animatoren te vinden”, aldus schepen van jeugd Bram De Raeve. “Geen nood echter, de jonge bengels kunnen terecht bij twee andere Zonhovense particuliere speelpleinwerkingen: ’t Ha-we’tje op de Halveweg en ’t Molenpleintje op Termolen. De jeugddienst van Zonhoven wil ook extra inzetten op uiteenlopende Grabbelpas-activiteiten," zegt hij. "Ook dit jaar staat de gemeentelijke speelpleinwerking Het Zonnetje paraat om de kinderen in onze gemeente op te vangen. We beginnen op maandag 8 juli tot en met dinsdag 13 augustus. Elke weekdag kan je er terecht van 12.30 u tot 17.00 u. De werking loopt tot net voor Pukkelpop, dit is een week minder lang dan in het verleden. Binnenkort worden ook vacatures van animator en hoofdanimator voor 't Zonnetje weldra bekendgemaakt."