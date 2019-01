Straat niet ijsvrij? Volgens strooiplan maximum 500 meter in de sneeuw

Zonhoven - Niet alle straten van Zonhoven zijn opgenomen in het strooiplan waarbij straten ijsvrij worden gemaakt. Het is wel de bedoeling dat zo goed als iedereen maximum 500 meter over de sneeuw moet tot hij een straat bereikt die sneeuw- en ijsvrij is.

"Op die manier blijft het praktisch uitvoerbaar en betaalbaar"; laat de gemeente weten. "Het is onmogelijk om alle straten van Zonhoven sneeuw- en ijsvrij te maken. We volgen een weloverwogen routeplan." Zonhoven beschikt over een kleine tractor waarmee de fietspaden sneeuwvrij worden gemaaakt, een vrachtwagen doet dat met de rijwegen. Eerst komen de fietspaden in de schoolomgevingen, daarna de belangrijkste fietsverbindingen en al laatste de toeristische fietsverbindingen.

De gewestwegen zitten niet in het plan. Het Agentschap Wegen en Verkeer strooit op de gewestwegen. Dat zijn de Vogelsancklaan, Halveweg, Wijerstraat, Beringersteenweg, N74, Heuveneindeweg, Heuvenstraat, Dorpsstraat en Houthalenseweg.