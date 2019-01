Zonhoven - Gisterenavond is Anna Kenis, de oudste inwoner van Zonhoven, overleden. Ze vierde in december vorig jaar haar 102de verjaardag. Bijzonder is dat de dame tot vorige week nog zelfstandig thuis woonde. Ze werd echter onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Gisterenavond overleed ze in het ZOL in Genk.