Wie kent de Zonhovense die naast soldaat Bradshaw poseert?

Zonhoven - Het is een groot mysterie wie de dame is die op deze foto staat. Het zou om een vrouw uit Zonhoven gaan die poseerde naast ene soldaat Bradshaw uit Engeland. De Zonhovenaar Kevin Follong doet nu een oproep om te weten te komen wie de vrouw is.

"Ik heb deze foto in mijn bezit sinds 2015 en ik ben op zoek naar de naam van deze dame", aldus Zonhovenaar Kevin Follong. "Zou het mogenlijk zijn er een oproep voor te kunnen doen wie deze Zonhovense vrouw was," vraagt hij.

"Ik heb Bradshaw nog gekend. Hij was een veteraan van Kings Royal Hussarsn. Hij was in Zonhoven van december 1944 tot maart 1945. Hij gaf tijdens de oorlog EHBO- lessen aan de bevolking bij gekwetsten door V1-bommen of gekwetsten in het algemeen. Ik heb in totaal zo een 120 foto's van Engelsen, Canadezen en Amerikanen die in Zonhoven geweest zijn. Deze foto is getrokken ergens in het dorp van Zonhoven."

Niemand weet echter wie de dame is die op de foto staat. Wie dat weet, kan Kevin contacteren via kevinfol@hotmail.com