Ouders en kinderen melden 159 verkeersknelpunten op de schoolroute

Zonhoven - Sinds vorig jaar doet Zonhoven mee aan het Route 2 School-project. Dat is een project met als doel het traject naar school verkeersveiliger te maken voor de schoolgaande jeugd en het gebruik van de fiets te stimuleren.In Zonhoven zorgden 155 ouders samen voor 159 meldingen van verkeersknelpunten. Dat is een pak meer dan in andere deelnemende gemeentes.

Is Zonhoven dan onveiliger dan elders ?

“Dat er bij ons zo veel meldingen zijn, komt vooral omdat onze scholen dit project sterk in de kijker hebben gezet”, weet schepen van mobiliteit Frederick Vandeput. "Daarom zijn er bij ons meer meldingen dan in gelijkaardige gemeentes, waar men er slechts 30 tot 40 noteert. Dat zoveel ouders meewerkten aan het project rond verkeersveiligheid komt vooral omdat verkeersveiligheid een prioriteit is voor iedereen."

Zijn er onveilige plaasen die vaak terugkomen?

"Voor de Horizon komt bijvoorbeeld de Beringersteenweg vaak terug in de meldingen. Maar het is de bedoeling de meldingen nu te inventariseren en met deze schat aan informatie nu aan de slag te gaan."

En hoe gaat het nu concreet verder daarmee?

"Tijdens een volgende stap maken de scholen een top 10 van de meldingen. Daarna wordt deze ranking met de gemeente afgetoetst om samen een prioriteitenlijst op te stellen en quick-wins in kaart te brengen."